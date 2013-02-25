В Лос-Анжелесе начинается 85-я церемония вручения премии "Оскар"

Свыше трех тысяч звезд Голливуда — актеров, режиссеров, продюсеров, сценаристов — стали в воскресенье гостями юбилейной 85-й церемонии вручения премии "Оскар".

Как сообщает РИА Новости, на сцене в эту ночь появятся самые титулованные особы мира кино — Джейн Фонда, Майкл Дуглас, Мерил Стрип, Джон Траволта, Сандра Буллок, Хью Джекман, Рассел Кроу, Дженнифер Лоуренс, Барбара Стрейзанд. Улицы на подходах к театру Kodak, в котором по традиции пройдет церемония года в мире кино, перекрыты полицией, расстелена красная ковровая дорожка, по которой прошагают к славе номинанты.

Последние приготовления идут на кухне бала, который по традиции будет устроен для победителей и номинантов. В отличие от академиков, шеф-повар Вольфганг Пак, готовящий 19-й год подряд закуски для бала и имеющий титул "лучшего повара мира", обещает по золотому "Оскару" каждому — только он будет изготовлен из шоколада, опыленного пудрой из настоящего золота.

Гостей также ждут знаменитые тарталетки "Оскар" из копченого лосося, закуска из лобстера с помидорами и маринованным луком шалот, запеченный желтохвостый окунь, а всего — свыше пяти десятков блюд для настоящих гурманов.

Церемония вручения золотых "Оскаров" будет транслироваться в прямом эфире на 225 стран мира — для этого канал ABC установил свыше 20 телекамер, которые с разных точек охватят всю картину зрелища. Продюсерами самого популярного в мире шоу стали Крэйг Задан и Нил Мерон, при участии которых был создан фильм-мюзикл "Чикаго", завоевавший в 2003 году шесть золотых статуэток "Оскар". Академики ожидают, что эти продюсеры привнесут "новый шарм" в юбилейное шоу.