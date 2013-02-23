Азаров: скоро в Украине будет контрактная армия

"В современном мире нет альтернативы контрактной армии. Настолько возросла сложность техники, технологий, систем ведения военных действий, что все это требует профессиональной подготовки и сохранения качества этой подготовки на протяжении ряда лет. Поэтому таким требованиям может отвечать только профессиональная армия. Поэтому мы к этому подходим, и в скором времени в Украине такая армия будет», - заявил Н.Азаров.

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Министр обороны Павел Лебедев также не видит иного варианта развития Вооруженных сил Украины, как переход на контрактную армию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Брюсселе.

«Сегодня служба в Вооруженных силах солдат срочной службы составляет год. Понятно, за год научить сержанта или солдата, который мог бы сесть за самолет или за танк, невозможно теоретически. Не говоря уже о практически. Если кто-то сомневается, на год можем взять», - сказал министр.

П.Лебедев отметил, что в связи с этим может быть два выхода: «Первый – вернуться к сроку прохождения службы в 2 или 3 года. А это что будет? Социальный взрыв. Выйдут на улицы мамы, жены, дети… Или есть второй вариант – это сделать профессиональную армию. Иного варианта у нас нет», - подчеркнул П.Лебедев.

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Как сообщал УНИАН, 7 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Владимир Замана заявил, что Министерство обороны планирует в течение двух лет осуществить переход к профессиональной армии.

«Предусматривается осенью 2013 года осуществить крайний призыв на срочную военную службу и переход отечественного войска на комплектование по контракту. Поэтому, по нашим прогнозам, уже осенью 2014 года будут увольняться в запас последние срочники», – отметил генерал-полковник В.Замана.