В Кривом Роге маршрутка влетела в опору: пострадали 15 человек

Об этом УНИАН сообщили в Управлении Госавтоинспекции в Днепропетровской области.

По предварительным данным, у водителя маршрутного автобуса случился сердечный приступ. Он потерял управление транспортным средством и совершил наезд на железнодорожную опору.

Пострадавшие пассажиры, а также водитель доставлены в больницы Кривого Рога.

На месте происшествия работают следователи Управления МВД.