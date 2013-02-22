В Кривом Роге маршрутка влетела в опору: пострадали 15 человек

18:30, 22 февраля 2013
Общество
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Сегодня в Кривом Роге около 16 часов в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи железнодорожной станции Мудрёна пострадали 15 пассажиров маршрутного автобуса, в том числе трое детей.

У водителя маршрутного автобуса произошел сердечный приступ

Об этом УНИАН сообщили в Управлении Госавтоинспекции в Днепропетровской области.

По предварительным данным, у водителя маршрутного автобуса случился сердечный приступ. Он потерял управление транспортным средством и совершил наезд на железнодорожную опору.

Пострадавшие пассажиры, а также водитель доставлены в больницы Кривого Рога.

На месте происшествия работают следователи Управления МВД.

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