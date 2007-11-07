Польша будет лелеять дружеские отношения с Киевом

Политика нового польского правительства относительно Украины не изменится. Об этом заявил лидер „Гражданской платформы”, кандидат на должность польского премьера Дональд Туск во время встречи с заграничными журналистами, отвечая на вопрос о его виденье последующей международной политики Польши.

Дональд Туск пообещал улучшить отношения Польши с Германией и Россией, заметно охладевшие за время правления Ярослава Качиньского. Он выразил надежду, что поддержка Польшей стремлений Украины и Грузии к вступлению в НАТО не повлияют негативно на польско-русские отношения. „У меня есть надежда, что со стороны Польши, Российской Федерации и других стран региона - везде будет готовность уважать стремления в сфере безопасности таких стран, как Украина или Грузия”, - отметил Туск. Он также прибавил, что хотел бы, чтобы польско-украинские или польско-грузинские отношения не воспринимались как направленные против какого-то государства. Москва должна акцептовать, что Варшава и в дальнейшем будет лелеять дружеские отношения с Киевом и Тбилиси, подчеркнул Туск. „Приоритети польской международной политики остаются неизменными с 1989 года. Они не изменились и на протяжении последних двух лет, хотя методы, которые применяло предыдущее правительство, не всегда были результативными”, - отмечает польский политик.

Немецкая волна