Жители Люблина будут ездить на украинских троллейбусах

Результаты конкурса были объявлены в среду, стоимость предложения составила 52,82 млн злотых (почти $17 млн), пишет КоммерсантЪ-Украина.

Планируется, что Люблин получит низкопольные троллейбусы, собранные на базе 12-метровой модели T701-15, уточнил вице-президент корпорации "Богдан" Владимир Гунчик.

Украинская компания должна поставить кузовы и комплектующие, чешская Cegelec — систему управления, а окончательную сборку осуществит Ursus. Ходовая часть будет от немецкого производителя, а двигатель — от польского, названия которых стороны не уточнили.

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Хотя украинско-польский консорциум создали буквально 2 месяца назад именно под этот тендер, его заявка обошла в тендере предложение крупнейшего производителя муниципального транспорта в Польше — Solaris Bus&Coach.

Украинская и польская компании намерены вместе участвовать в тендерах в Болгарии, Румынии и других странах ЕС.