В КГГА объяснили, почему киевляне получили счета за тепло со 100% надбавкой

В феврале киевляне получили счета за тепло на 100% больше чем в январе. Таких квартир в мэрии насчитали 488. Большие счета в КГГА объясняют перерасчетом за декабрь прошлого года и неисправностью счетчиков, сообщает Gazeta.ua.

Так во время заседания "Киевсовета" заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак заявил следующее:

"Мы пошли на поводу у Киевэнерго, и чтобы до нового года не сидеть на предприятии, мы решили раньше снять показатели. Эта ситуация касалась домов, где были счетчики. Это произошло потому, что некоторые ЖЭКи сняли показатели в декабре не 25 числа, а 18-20. Поэтому люди в январе заплатили за 23-25 ​​дней, а в феврале по 35-38 дней".

Мазурчак убеждает, что в следующем месяце ситуация нормализуется. Увеличения тарифа в столице не было, - уверяют в КГГА. Стоимость килокалорий и квадратного метра остается такой, как была.

Еще одной причиной больших счетов за отопление чиновник назвал неисправность счетчиков.

"В итоге Киевэнерго незаконно начислил большую сумму. Эти средства вернут киевлянам в следующих платежах", - сказал он.