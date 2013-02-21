Главное за день: обзор топ-новостей

Нафтогаз проиграл итальянской компании суд на $ 3,9 миллиарда - СМИ

Стокгольмский арбитраж обязал монополию выполнить контракт с итальянским трейдером Italia Ukraina Gas и поставить ему 13,1 млрд кубометров газа по ценам 2003 года - $ 110 за тысячу кубометров при нынешней его стоимости в $ 416. «Нафтогаз» опровергает информацию СМИ об обязательстве поставить итальянской IUGAS 13,1 млрд кубометров газа.

Янукович и Коморовский переговорили с глазу на глаз

Президенты поговорили один на один перед официальной встречей, но подробностей не приводят. У Коморовского говорят, что за ужином с Януковичем была серьезная дискуссия.

Скандал в Госдуме: Единороссы сдают мандаты из-за недвижимости за рубежом

Владение недвижимостью за рубежом стало причиной сложении депутатских полномочий Владимиром Пехтиным, председателем думской комиссии по этике, следом за ним уйти из Госдумы могут еще шесть единороссов.

Оппозиция блокирует ВР и собирает подписи под заявлением о евроинтеграции

Оппозиционные депутаты продолжают блокировать Верховную Раду и собирают подписи под заявлением о поддержке подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В ПР заявляют, что они не будут подписывать заявление о евроинтеграции.

В Польше началась встреча Януковича, Коморовского и Гашпаровича

В Польше началась трехсторонняя встреча Президента Украины Виктора Януковича, Президента Республики Польша Бронислава Коморовского и Президента Словацкой Республики Ивана Гашпаровича.

За увольнение главы «Киевавтодора» подписались 30 тысяч человек

Фракция «УДАР» в Киевсовете собрала более 30 тысяч подписей киевлян за увольнение руководителя «Киевавтодора» Георгия Глинского.

Кучма предполагает, что в Кузьмина вселилась душа сталинского прокурора

Бывший Президент Украины Леонид Кучма называет провокацией заявление заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина о наличии доказательств его причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Украинец взял золото на чемпионате Европы по биатлону

Сегодня в болгарском Банско состоялись две гонки в рамках чемпионата Европы по биатлону, в одной из которых украинец Сергей Семенов завоевал золотую медаль.

Янукович: Украина будет искать модель сотрудничества с Таможенным союзом в рамках ВТО

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что Украина будет искать модель сотрудничества с Таможенным союзом, не нарушая своих международных обязательств.

Кучма объяснил, почему не будет роспуска Верховной Рады

Бывший Президент Украины Леонид Кучма убежден, что роспуска Верховной Рады Украины не будет.