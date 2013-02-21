Нафтогаз опровергает информацию об обязательствах перед итальянской IUGAS

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз".

«По результатам рассмотрения Стокгольмским арбитражным судом спора между итальянской компанией IUGAS и Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» 19 октября 2010 года и 19 декабря 2012 года были приняты решения, согласно которым решение о взыскании с компании «Нафтогаз Украины» 13,1 млрд куб. м природного газа в пользу итальянской компании IUGAS не принималось», - сказано в сообщении.

Также пресс-служба компании уточняет, что за неосуществление поставок природного газа компанией «Нафтогаз Украины» в течение действия контракта Стокгольмский арбитражный суд принял следующие решения:

в период до 1 сентября 2008 года «Нафтогаз Украины» не несет ответственности за неосуществление поставок природного газа в связи с тем, что IUGAS не подавала заявок на его поставку;

в период с 1 сентября 2008 года по 31 декабря 2010 г. ответственность компании «Нафтогаз Украины» ограничивается штрафом в 12,7 млн долларов;

в период 2011-2012 гг. «Нафтогаз Украины» не несет ответственности за неосуществление поставок природного газа в связи с существованием обстоятельств, которые были вне контроля компании.

«Стокгольмский арбитражный суд не принимал решений относительно поставок природного газа в 2013 году (последний год действия контракта)», - отмечается в сообщении «Нафтогаза»

Справка УНИАН. По информации, появившейся в СМИ 21 февраля 2013 года, НАК «Нафтогаз Украины» проиграл итальянской компании Italia Ukraina Gas (IUGAS) судебный спор на 3,9 млрд долл. Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» выполнить контракт с итальянским трейдером Italia Ukraina Gas и поставить ему 13,1 млрд кубометров газа по ценам 2003 года - 110 долл. за тысячу кубометров при нынешней его стоимости в 416 долл.