В ПР заявляют, что подписывать заявление о евроинтеграции они не будут

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Олейник сказал в интервью журналистам.

Он отметил, что необходимо решение парламента по этому поводу. Он подчеркнул: “в этом абсурде (речь идет о сборе подписей под заявлением - УНИАН) мы участвовать не будем”.

Он считает, что неправильно ставить подписи непонятно под какими документами.

В.Олейник отметил, что “разница между подписями и решениями такая же если бы все собрали подписи в Украине - это было бы одно, а если бы прошел референдум, то важность была бы другая потому, что в Европе признают такие вещи, а подписи это частная инициатива, просьба”.

В.Олейник считает, что необходимо принятие заявления решениями парламента, который является конституционным органом. Он не исключает, что кто-то хочет просто не допустить такого постановления, «наверно играя сознательно или бессознательно на руку тем, кто против евроинтеграции Украины, поскольку есть и такие здесь политические силы».

Он подчеркнул, что оппозиция пытается подменить решение парламента сбором подписей. “По моему мнению, мы участвовать в неконституционных и антизаконных действиях не будем”, - сказал В.Олейник.