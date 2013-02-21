Янукович и Коморовский переговорили с глазу на глаз

Сегодня в польском курортном городе Висла состоится встреча в трехстороннем формате президентов Украины Виктора Януковича, Словакии Ивана Гашпаровича и Польши Бронислава Коморовского, сообщает Радио Свобода.

По сообщениям, главными темами этой встречи должны быть подготовка к саммиту Украина - ЕС 25 февраля в Брюсселе и готовность Украины выполнить условия, при которых Евроcоюз сможет подписать соглашение об ассоциации с Украиной до саммита программы «Восточное партнерство» в ноябре в Вильнюсе.

В среду вечером Янукович и Коморовский уже имели переговоры в формате один на один в резиденции польского главы государства в Висле.

Пресс-службы обоих государственных руководителей, однако, не приводят подробностей встречи. Пресс-служба президента Польши при этом напомнила недавние слова Бронислава Коморовского: Украинского гостя будут убеждать принять меры, которые подтвердили бы волю Украины к сближению с западным миром и повысили бы шансы подписания со стороны ЕС соглашения об ассоциации с Украиной.