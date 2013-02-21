Оппозиция блокирует ВР и собирает подписи под заявлением о евроинтеграции

Как передает корреспондент УНИАН, в данное время заявление на трибуне ВР подписывают представители фракций «УДАР» и «Батькивщина».

Депутаты от ВО «Свобода» на своих рабочих местах проводят совещание с лидером фракции Олегом Тягнибоком.

В то же время президиум ВР продолжают блокировать представители «УДАРа» и “Свободы”.

От Партии регионов и КПУ в зале пока находятся только около 15 человек.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 4 февраля, со дня открытия второй сессии Верховной Рады седьмого созыва, заблокировали трибуну и президиум парламента, требуя обеспечить персональное голосование.