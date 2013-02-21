Кучма предполагает, что в Кузьмина вселилась душа сталинского прокурора

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Харькове Л.Кучма в комментарии журналистам отметил, что подобных провокаций за годы его президентства было “более чем достаточно”.

“Комментировать такие вещи, с одной стороны очень сложно, но с другой стороны - очень легко. Это очередная обычная провокация, которых за 12 лет я получил более чем достаточно”, - сказал Л.Кучма.

“Я читал сегодня в самолете какой-то журнал. Сегодня есть научная теория, что передаются души умерших, которые жили когда-то, душам сегодняшних. Так мне кажется, что один из опричников Иосифа Виссарионовича Сталина, если здесь речь идет о прокурорах, то Вышинский был такой, попал в душу нашего прокурора. Отсюда такие действия его”, - сказал Л.Кучма, комментируя заявление Р.Кузьмина.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля первый заместитель генерального прокурора Украины Р.Кузьмин в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что Генеральная прокуратура Украины имеет достаточное количество доказательств, которые подтверждают причастность Л.Кучмы к заказу убийства журналиста Г.Гонгадзе.