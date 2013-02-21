Скандал в Госдуме: Единороссы сдают мандаты из-за недвижимости за границей

Об этом сообщают "Ведомости".

Юрист Алексей Навальный представил выписки из реестра недвижимости округов Майами-Дейд и Дюваль (штат Флорида), где Пехтин фигурирует как собственник квартир.

Сначала депутат уверял, что у него «практически» нет недвижимости за рубежом, а потом объяснял, что квартиры принадлежат его сыну Алексею. Навальный опубликовал новые документы, опровергающие слова Пехтина.

Вчера от мандатов отказались еще два единоросса - они сослались на состояние здоровья и переход на другую работу.

Человек, близкий к администрации Путина, сообщил, что следом за Пехтиным по схожим основаниям покинуть Госдуму могут еще шесть единороссов, среди них - Владислав Третьяк.

Сдача Пехтина, одного из старейшин партии, означает, по сути, отказ от прежних правил игры, по которым своих не сдают, рассуждает политолог Игорь Бунин. Но новых правил элите не сообщили, она в растерянности, а среди депутатов немало тех, кто инвестировал в депутатский мандат как в административную крышу, предупреждает он.

Как известно, Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий госслужащим иметь недвижимость и банковские счета за рубежом.