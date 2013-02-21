Нафтогаз проиграл судебный спор итальянской компании на $3,9 млрд - СМИ

Как пишет газета КоммерсантЪ-Украина, в НАК заявляют, что не будут выполнять решение, и готовят встречный иск к трейдеру, но юристы констатируют, что шансы выиграть крайне малы. Эксперты ожидают, что поражением Украины наверняка воспользуется "Газпром" в переговорах о создании газотранспортного консорциума.

В распоряжении "Ъ" оказался текст решения Стокгольмского арбитража NV 007/2008 от 19 декабря 2012 года. Согласно ему, НАК "Нафтогаз Украины" обязана выполнить условия соглашения с итальянской компанией Italia Ukraina Gas (IUGAS) от 24 декабря 2003 года и продать ей 13,1 млрд кубометров газа по цене $110 за тысячу кубометров. Для сравнения: у России "Нафтогаз" сейчас покупает топливо по $416 за тысячу кубометров, то есть выполнение решения суда грозит монополии потерями на сумму $3,9 млрд. Суд также обязал НАК заплатить газотрейдеру штраф в размере $12,7 млн за задержку поставок.

Это уже второе решение арбитража в споре между компаниями. В 2010 году НАК проиграла первый процесс, но тогда решение было гораздо мягче — компания должна была возместить около $200 млн ущерба. В "Нафтогазе" решили оспорить это решение, и результатом нового разбирательства стал проигрыш монополии в декабре прошлого года.

Контракт между IUGAS и "Нафтогазом" был подписан в Киеве зампредом правления НАК Игорем Ворониным и уполномоченным итальянской компании Андреа Миеле. Поставки газа планировалось осуществить в период с 1 января 2004 по 31 декабря 2013 года в объеме 1,3 млрд кубометров в год на условиях доставки в пункт приема Великие Капушаны на украинско-словацкой границе. В то время НАК получала туркменский газ по $50 за тысячу кубометров, и монополия должна была заработать на этих поставках порядка $780 млн в год.

Согласно материалам суда, в 2004-2005 годах поставки газа по контракту не проводились. Причем в НАК это связывают с тем, что IUGAS не располагала договором со словацкой газотранспортной компанией SPP на его транспортировку. Такой договор появился лишь в 2006 году, когда "Газпром" перекупил весь объем туркменского газа, что исключило возможность его покупки Украиной. Весь газ в страну стала импортировать компания RosUkrEnergo (на тот момент 50% принадлежало "Газпрому", 45% — Дмитрию Фирташу, 5% — Ивану Фурсину), а продавали его через "УкрГаз-Энерго", что сделало невозможным выполнение соглашения.

Официально в IUGAS и "Нафтогазе" решение суда не комментируют. Но источник "Ъ" в НАК сообщил, что монополия не собирается выполнять контракт и выплачивать штраф, несмотря на решение Стокгольмского суда.

Пересмотреть решение арбитража теоретически может Верховный суд Швеции, отмечает управляющий партнер юридической компании AstapovLawyers Андрей Астапов. "Возможно, "Нафтогаз" собирается обратиться туда. Но, учитывая два предыдущих решения, шансы НАК в таком разбирательстве невысоки",— считает эксперт. Аргумент о том, что IUGAS не имеет возможности для сбыта топлива, НАК уже выдвигала в суде. В ответ президент компании Марко Маренко предоставил данные, согласно которым учредитель компании группа FISI продает до 4,5 млрд кубометров газа в год в Италии и имеет все возможности для сбыта топлива.