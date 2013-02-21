Кучма объяснил, почему не будет роспуска Верховной Рады
Бывший Президент Украины Леонид Кучма убежден, что роспуска Верховной Рады Украины не будет.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня журналистам в Харькове.
“Я в это не верю, я имею в виду роспуск парламента”, - сказал Л.Кучма.
Он отметил, что перевыборы в Верховную Раду в первую очередь не поддержат депутаты-мажоритарщики, а также фракция Коммунистической партии Украины.
“Выборы, особенно для мажоритарщиков, - это большие деньги, поэтому там ни один мажоритарщик не поддержит. Потом не поддержит коммунистическая фракция, потому что ни одного нет человека, который прошел там по мажоритарке”, - сказал Л.Кучма.
Он выразил убеждение, что свое мнение относительно парламентского кризиса должен выразить Президент Украины Виктор Янукович.
Л.Кучма также отметил, что возвращение к мажоритарной избирательной системе — это регрессивный шаг.
“Возвращение к простой мажоритарке - это шаг назад. К прошлому, а не в будущее. Я думаю, на нас в Европе будут смотреть, как на дикарей”, - сказал Л.Кучма.
Экс-президент высказался в поддержку внедрения пропорциональной системы с открытыми списками. “Это есть во всем мире”, - отметил он.
Как сообщал УНИАН, 18 февраля экс-министр юстиции, президент Института правовой политики Николай Онищук отметил, что, начиная с 5 февраля, когда работа Верховной Рады Украины была заблокирована оппозицией, начался отсчет 30-дневного срока, по истечении которого Президент Украины будет иметь право распустить парламент.
По словам Н.Онищука, «Конституция непосредственно устанавливает обязанность парламента начать свою работу в первый вторник февраля. Это означает, что Верховная Рада не смогла выполнить данный конституционный императив, невзирая на причины. Таким образом, начиная из 5 февраля, начался отсчет 30-дневного срока, по истечении которого Президент будет иметь право распустить парламент».