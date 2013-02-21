Кучма объяснил, почему не будет роспуска Верховной Рады

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня журналистам в Харькове.

“Я в это не верю, я имею в виду роспуск парламента”, - сказал Л.Кучма.

Он отметил, что перевыборы в Верховную Раду в первую очередь не поддержат депутаты-мажоритарщики, а также фракция Коммунистической партии Украины.

“Выборы, особенно для мажоритарщиков, - это большие деньги, поэтому там ни один мажоритарщик не поддержит. Потом не поддержит коммунистическая фракция, потому что ни одного нет человека, который прошел там по мажоритарке”, - сказал Л.Кучма.

Он выразил убеждение, что свое мнение относительно парламентского кризиса должен выразить Президент Украины Виктор Янукович.

Л.Кучма также отметил, что возвращение к мажоритарной избирательной системе — это регрессивный шаг.

“Возвращение к простой мажоритарке - это шаг назад. К прошлому, а не в будущее. Я думаю, на нас в Европе будут смотреть, как на дикарей”, - сказал Л.Кучма.

Экс-президент высказался в поддержку внедрения пропорциональной системы с открытыми списками. “Это есть во всем мире”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля экс-министр юстиции, президент Института правовой политики Николай Онищук отметил, что, начиная с 5 февраля, когда работа Верховной Рады Украины была заблокирована оппозицией, начался отсчет 30-дневного срока, по истечении которого Президент Украины будет иметь право распустить парламент.

По словам Н.Онищука, «Конституция непосредственно устанавливает обязанность парламента начать свою работу в первый вторник февраля. Это означает, что Верховная Рада не смогла выполнить данный конституционный императив, невзирая на причины. Таким образом, начиная из 5 февраля, начался отсчет 30-дневного срока, по истечении которого Президент будет иметь право распустить парламент».