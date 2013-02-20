В Черновцах молодежь устроила флеш-моб против «кнопкодавов» (фото)

В Черновцах молодежные организации оппозиционных политических партий области – «УДАРа», ВО «Свобода», партии «Фронт Змін», ВО «Батькивщина», - провели флеш-моб против «пианистов-кнопкодавов» из провластного большинства в Верховной Раде Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, акция состоялась на Центральной площади Черновцов, возле памятника Тарасу Шевченко в поддержку депутатов от оппозиционных партий, блокирующих трибуну в ВР, требуя личного голосования депутатов.

Участники акции принесли на Центральную площадь картонные клавиши в виде пианино, служившие символом "кнопкодавства", и показали сценку, как это происходит в Верховной Раде.

По словам председателя Черновицкой студенческой “Свободы» Андрея Илюка и руководителя молодежного крыла партии “УДАР” Елены Славской, они требуют «личного голосования и сенсорных кнопок при голосовании», а также поддерживают свои партийные парламентские фракции.

В завершение акции два десятка молодых людей под лозунгами «Нет кнопкодавству!», «Тушки не голосуют, тушки гниют», с большими флагами «УДАРа» вышли на Центральную площадь.

Перед собравшимися выступила председатель Черновицкой городской организации партии «УДАР» Галина Марараш. Она зачитала обращение к Черновицкому городскому и областному советам с требованием обязательного персонального голосования местных депутатов и призвала все желающие подписаться под ним.

Как сообщал УНИАН, заседание Верховной Рады сегодня, 20 февраля, не открылось, оппозиция продолжает блокировать трибуну парламента. Депутаты с 4 февраля, со дня открытия второй сессии Верховной Рады седьмого созыва, заблокировали трибуну и президиум парламента, требуя обеспечить персональное голосование.