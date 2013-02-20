Ставицкий: Украине туркменский газ будет обходиться менее чем в 280 долларов

12:44, 20 февраля 2013
Общество
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Украина надеется покупать туркменский газ по цене ниже 280 долл. за тысячу кубометров.

Ставицкий поделился газовыми планами

Украина надеется, что цена туркменского газа, поставки которого могут быть возобновлены уже в 2013 году, будет меньше 280 долларов за тысячу кубометров, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий на брифинге в Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «Переговоры идут, но выскажу свое личное мнение: мы в последнее время работаем над вопросом спотовых рынков. Если взять спотовую цену и вычесть транзитную составляющую, то мы выйдем на экономически обоснованную цену для Украины. Думаю, что цена будет меньше 280 долларов».

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Как сообщал УНИАН, 13 февраля 2013 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и компания «Туркменгаз» подписали меморандум о поставках туркменского газа в Украину. В тот же день Президент Украины Виктор Янукович после переговоров с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым заявил, что Украина заинтересована в возобновлении поставок туркменского газа.

В среду, 20 февраля, премьер-министр Украины Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Юрию Бойко, министру энергетики и угольной промышленности Эдуарду Ставицкому и министру экономики Игорю Прасолову «немедленно» начать подготовку документов, необходимых для реализации договоренностей в газовой сфере, достигнутых с Туркменистаном.

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