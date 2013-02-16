За демонтаж Ленина в Ахтырке милиция завела дело

Работники милиции начали уголовное производство по факту разрушения памятника Ленину в Ахтырке Сумской области, которое осуществили более 10 сторонников партии «Свобода» во главе с народным депутатом Игорем Мирошниченко.

Как сообщает Управление связей с общественностью МВД Украины, производство открыто по факту хулиганских действий в соответствии со ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Как говорится в сообщении, И.Мирошниченко «лично влез на монумент, нацепил трос, а дальше с помощью грузовика сооружение было завалено. На многочисленные предупреждения милиции о совершении нарушителями хулиганских действий участники акции не обращали внимания. Попытки правоохранителей пресечь нарушение порядка завершились тем, что грузовик был направлен в сторону правоохранителей».

Милиция задержала всех участников происшествия и доставила в Ахтырский горотдел, «среди них местных жителей не было, однако многие приехали из Киева».

В милиции отметили, что среди участников акции были и ранее судимые, и в этой ситуации «слепое доверие политическому лидеру может привести этих людей на скамью подсудимых».

Также в МВД подчеркнули, что «некоторые народные избранники, пользуясь своей «депутатской неприкосновенностью», проявляют полное пренебрежение к закону и втягивают обычных граждан в противоправную деятельность, за которую им потом придется отвечать».