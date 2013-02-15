Предприниматели резко высказались против закона «О внутренней торговле»

Такое мнение во время пресс-конференции в УНИАН выразили представители общественных организаций, защищающих интересы малого и среднего бизнеса в Украине.

«Стимулировать надо не торговлю, а покупательную способность населения. Не надо создавать новые законы – достаточно внести ряд изменений в уже существующие акты», - сказал представитель общественного объединения «Я - львовянин» Андрей Антонищак.

Предприниматели высказались резко против норм законопроекта «О внутренней торговле», называя его губительным для малого бизнеса. «Законопроект предусматривает, например, обязательность торгового образования для работников. А зачем оно, если работник без образования, но он на своем месте, и я как руководитель это понимаю?» - спрашивает представитель общественного объединения предпринимателей Запорожья Владимир Коляка. По его мнению, законопроект также увеличивает количество проверок – вплоть до проверок складов и даже квартир предпринимателей и предусматривает значительные штрафы за нарушение закона.

Особую обеспокоенность предпринимателей вызвала норма об обязательном заключении дополнительных договоров на различные виды услуг, включая коммунальные. По мнению участников пресс-конференции, заключение договоров повлечет дополнительные расходы, которые в большинстве случаев приведут к закрытию бизнеса.

В этой связи участники пресс-конференции обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу, Кабинету министров и депутатам Верховной Рады с предложением приостановить рассмотрение законопроекта «О внутренней торговле». В противном случае предприниматели готовы пойти на радикальные меры, при этом они не уточнили, какие именно шаги готовы предпринять.

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2011 года Кабинет министров одобрил проект закона «О внутренней торговле» (№ 9443) для передачи его на рассмотрение Верховной Рады Украины. В парламенте он был зарегистрирован 10 ноября 2011 года. 8 февраля 2012 г. представитель Президента Украины в Верховной Раде Юрий Мирошниченко сообщил, что правительственный законопроект «О внутренней торговле» будет рассмотрен парламентом после доработки. В конце 2012 года в связи с избранием нового состава парламента правительство отозвало законопроект для доработки и внесения в Верховную Раду нового созыва.

При этом в конце января 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что необходимость принять закон о внутренней торговле назрела давно. По мнению главы правительства, на сегодняшний день в системе торговли есть ряд сложностей, которые негативно отражаются как на тех, кто предоставляет торговые услуги, так и на потребителях и товаропроизводителях. В частности, усовершенствования требует система ценообразования, расчетов в формате «производитель – реализатор». Кроме того, по словам премьера, необходимо внимательно изучить систему торговли через интернет-магазины.