Хакеры разместили рекламу наркотиков на сайте областной милиции

В комментарии УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская отметила, что в средствах массовой информации утром 14 февраля появилось сообщение о том, что на официальном сайте Главного управлении МВД Украины во Львовской области (milicialviv.gov.ua) размещена гиперссылка на другую веб-страницу с информацией рекламного характера относительно мест продажи наркотических средств.

«Как выяснили во время проверки, на официальный веб-сайт ГУ МВД Украины во Львовской области в ночь на 14 февраля компьютерные хулиганы (хакеры) осуществили неправомерный доступ к информации. В частности, злоумышленники разместили на странице ведомственного веб-сайта гиперссылку на другую Интернет-страницу, где была информация рекламного характера относительно мест продажи наркотических средств. Сообщение о данном происшествии внесено в Единый реестр досудебных расследований», - сообщила С.Добровольская.

На данное время работа сайта полностью восстановлена в привычном режиме.