Крушение самолета в Донецке: опознали тела трех погибших

Об этом сообщает "Думская".

Также опознаны тела еще двух погибших: их фамилии Бутенко и Песня. Вместе с тем, из-за сильных повреждений не удается опознать тела еще двух людей, обнаруженных в салоне самолета.

По информации "Думской", депутат Одесского облсовета Андрей Андрусенко госпитализирован с травмой позвоночника. У начальника городского управления капстроительства депутата Одесского горсовета Анатолия Рагулина — травма лица.

Руководитель одесского МРЭО Владислав Богомолов, прокуроры Ростислав Крикливый и Михаил Черный не пострадали.

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Напомним, около семи часов вечера в среду самолет АН-24, летевший из Одессы в Донецк, потерпел крушение. По предварительным данным, авария произошла из-за плохой видимости.

Разбившийся самолет эксплуатировался в течение 39 лет.