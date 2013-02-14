В больницах Донецка - 9 пассажиров, пострадавших в авиакатастрофе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

Он напомнил, что вчера вечером в аэропорту Донецка произошла катастрофа самолета компании «Южные авиалинии», следовавшего чартерным рейсом из Одессы в Донецк.

По словам А.Вилкула, на борту самолета находилось 52 человека. 47 из них были спасены, пятеро погибли.

На сегодняшний день известно, что 26 пассажиров обратились за помощью к медикам, из них 9 человек находятся в больнице.

Вице-премьер подчеркнул, что угрозы жизни тех, кто находится в больнице, нет, их состояние - средней степени тяжести. При этом 8 человек проходят лечение в Донецкой областной травматологии и один человек - в 1-й городской больнице. Только одному из пациентов требуется проведение операции, связанной со осколочным переломом.

А.Вилкул подчеркнул, что аварийная служба аэропорта сработала очень слаженно и уже через 3 минуты на месте аварии находились спасатели.

«Хочу отметить четкую работу всех служб Донецкой области. все было сделано четко и вовремя», - сказал вице-премьер.

По его словам, уже ночью в Донецке начала работать специальная комиссия по расследованию причин аварии.