СМИ называют имена чиновников, летевших из Одессы на разбившемся Ан-24

Из-за остановки двигателя самолет не попал на взлетно-посадочную полосу, увяз колесами шасси в грунте, перевернулся и разломился на части, поясняет ИТАР-ТАСС, однако без ссылок на источник.

По словам одного из пассажиров рейса Одесса — Донецк, часть людей сумела спастись через разлом фюзеляжа.

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СМИ называют имена одесских чиновников, которые могли оказаться на борту самолета.

На футбол в Донецк полетели вице-губернаторы Одесской области Дмитрий Волошенков и Валерий Матковский, сотрудник Черноморской транспортной прокуратуры Ростислав Крикливый, неназванный заместитель прокурора Одесской области и глава одесской ГАИ Владислав Богомолов.

Среди погибших мог оказаться помощник главы Одесского областного совета Валерий Бобков, сообщает «Думская.net».