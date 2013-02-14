Ахметов от лица "Шахтера" выразил соболезнование родным и близким погибших

"Мы все шокированы этой страшной трагедией. Никакие слова не могут выразить ту боль, которую сейчас испытывает каждый из нас - футболисты, тренерский штаб, сотрудники футбольного клуба "Шахтер", все болельщики. Мы глубоко скорбим и выражаем самые сердечные соболезнования родным и близким погибших", - говорится в заявлении Ахметова на официальном сайте "Шахтера".

В международном аэропорту Донецка открыта "горячая линия" для родственников пассажиров, летевших этим рейсом: "Родственники пассажиров рейса 8971 Одесса - Донецк могут получить оперативную информацию по телефону горячей линии координационного центра +38 (062)312-05-04", - говорится в сообщении на сайте аэропорта им. Сергея Прокофьева.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля в аэропорту Донецк произошло чрезвычайное происшествие при посадке самолета Ан-24 авиакомпании «Южные авиалинии», летевшего рейсом 8971 «Одесса – Донецк», на борту находилось 36 пассажиров и 8 членов экипажа.

«Пострадавшим оказана медицинская помощь. В данный момент в аэропорту работает комиссия по выяснению причин происшествия», - говорится в официальном сообщении на сайте аэропорта.

В аэропорту подтвердили тот факт, что этот чартер был организован авиакомпанией «Южные авиалинии» для болельщиков, летевших на футбольный матч «Шахтер» - «Боруссия».