Для расследования событий на ЧАЭС будет создана еще одна комиссия

Этого требует предписание Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. Осуществления расследования этой комиссией будут вестись в соответствии с внутренними процедурами ГСП ЧАЭС в порядке, установленном «Положением о расследовании и учете нарушений в работе атомных станций». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЧАЭС.

К работе комиссии будут привлечены представители государственной инспекции по ядерной безопасности на площадке ГСП «Чернобыльская АЭС».

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Также, согласно предписания, ГСП ЧАЭС в недельный срок должно разработать и согласовать с Госатомрегулирования Украины корректирующие мероприятия по обращению с дополнительными трапными водами и загрязненной пылью, которые могут образоваться за время, необходимое для восстановления поврежденной крыши и боковых стен машзала блока № 4.

«Результаты работы комиссии будут обнародованы на нашем сайте», - говорится в сообщении.