На Чернобыльской АЭС частично обрушилась крыша машинного зала (фото)

На Чернобыльской АЭС произошло частичное обрушение стеновых панелей и части легкой кровли машинного зала блока №4 над необслуживаемыми помещениями.

Площадь разрушения составила около 600 м2, сообщается на сайте ЧАЭС. Данная конструкция не является ответственной строительной конструкцией объекта «Укрытие». Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации согласно Технологическому регламенту объекта «Укрытие» нет. Изменений радиационной обстановки на промплощадке ЧАЭС, в зоне отчуждения нет. Пострадавших нет, отмечают в пресс-службе.

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