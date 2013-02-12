На Чернобыльской АЭС частично обрушилась крыша машинного зала (фото)
21:43, 12 февраля 2013Общество
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На Чернобыльской АЭС произошло частичное обрушение стеновых панелей и части легкой кровли машинного зала блока №4 над необслуживаемыми помещениями.
На ЧАЭС сообщили о внештатной ситуации / Фото с сайта ЧАЭС
Площадь разрушения составила около 600 м2, сообщается на сайте ЧАЭС.
Фото с сайта ЧАЭС
Данная конструкция не является ответственной строительной конструкцией объекта «Укрытие».
Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации согласно Технологическому регламенту объекта «Укрытие» нет.
Изменений радиационной обстановки на промплощадке ЧАЭС, в зоне отчуждения нет. Пострадавших нет, отмечают в пресс-службе.
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