Министерство изменило правила конкурсов на автобусные перевозки

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

Согласно проекту, к конкурсу, в частности, не будут допускаться автоперевозчики, которые используют переоборудованные грузовики.

«Соответствующий проект правительственного постановления «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины» размещен на сайте Мининфраструктуры», - сказано в сообщении пресс-службы. При этом уточняется, что к конкурсу не будут допускаться автоперевозчики, которые либо используют переоборудованные грузовики, либо не оборудуют тахографами и GPS-терминалами свои транспортные средства.

Согласно сообщению, не смогут стать участниками конкурса предприятия, которые ведут деятельность на рынке автостанционных и транспортных услуг, а также передают транспортные средства в аренду.

Также предусмотрены новые требования к обязательному оснащению транспортных средств ремнями безопасности. Таким образом, автобусы, которые используются для регулярных пассажирских перевозок на междугородних и международных автобусных маршрутах, обязаны быть оборудованы ремнями безопасности сидений пассажиров и водителя.

Проект постановления предусматривает, что автобусы вместимостью до 22 мест смогут осуществлять перевозки на расстояние, не превышающее 150 км. А к перевозкам организованных групп детей на расстояние больше 50 км не будут допускаться автобусы, срок эксплуатации которых превышает 10 лет.

Среди допущенных к конкурсу автоперевозчиков появится возможность побороться за дополнительный баллы. «Автоперевозчики, имеющие более новые транспортные средства, больший штат сотрудников и коллективный договор, получат преимущество», - сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) за 2012 год применила к автоперевозчикам финансовые санкции на сумму 16 млн грн, из которых 46% - за нелегальные автоперевозки.

По данным ведомства, в 2012 году территориальные органы Укртрансинспекции провели более 5 тыс. проверок лицензионных условий и проверили более 177 тыс. автотранспортных средств, из которых 10% - автотранспортные средства, которыми предоставлялись услуги по перевозке пассажиров и грузов «нелегально».

По итогам проверок выявлены почти 52 тыс. нарушений законодательства об автомобильном транспорте, из которых более 40% совершены нелегальными автоперевозчиками. По результатам рассмотрения материалов о нарушениях аннулированы 1050 лицензий на автоперевозки.