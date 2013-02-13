Вице-премьер: порт "Южный" станет одним из крупнейших

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А. Вилкул заявил в ходе совещания по развитию инфраструктуры и обновлению флота украинских портов, в частности, портофлота «Южного».

По его словам, руководство государства ставит перед отраслью стратегические задачи - повысить конкурентоспособность портов, развивать инфраструктуру на основании лучшего мирового опыта, что позволит Украине выйти на уровень передовых морских держав.

Он отметил, что результатом модернизации портов является не только рост транспортного потенциала страны, но и новые рабочие места и наполнение местных бюджетов.

«Известные компании мирового уровня должны быть привлечены к модернизации инфраструктуры портов и расширение их возможностей», - сказал А. Вилкул.

Он подчеркнул, что в минувшем году в условиях мирового экономического кризиса украинские порты показали стабильную работу: всего переработали более 160 млн тонн грузов, благодаря чему государственный бюджет пополнился почти на 2 млрд грн.

В частности, в 2012 году через причалы порта «Южный» прошло почти 23 млн тонн грузов, что на 0,4% больше, чем в 2011 г., а отчисления в госбюджет составили около 400 млн грн.

Модернизация порта «Южный», запланированная на 2012-2015 годы, является одним из ключевых мероприятий плана общегосударственной программы.

Первый этап модернизации Южного предусматривает строительство первого и второго колен и новой части третьего колена морского подходного канала, его общая длина составит 10,3 км.

После модернизации гавань «Южного» сможет принимать суда дедвейтом более 200 тыс. тонн, а перевалка достигнет 90 млн тонн грузов в год.

«В результате программы порт «Южный» станет крупнейшим среди глубоководных портов северо-западной части Черного моря. Это создаст новые возможности для развития всей транспортной отрасли Украины», - сказал А. Вилкул.

Проект также предполагает модернизацию перегрузочных комплексов, реконструкцию путевого хозяйства, обновление портового флота, закупку перегрузочной техники и т. д.

Как сообщал УНИАН, второй по объемам перевалки грузов среди портов Украины морской торговый порт «Южный» в январе 2013 года увеличил перевалку грузов на 40% по сравнению с январем 2012 года - до 2,248 млн тонн, что на 17,8% больше, чем было запланировано. В частности, через собственные перегрузочные мощности порта в январе перевалено 1,568 млн тонн - на 54,2% больше, чем в январе 2012 года.

Справка УНИАН. МТП «Южный» - второй по объемам перевалки грузов порт Украины, основанный в 1978 году и расположенный на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала - 15,5 м, глубины у причалов - 14-15,5 м). Общая протяженность причалов - около 2,6 км.

Госпредприятие «Морской торговый порт «Южный» в 2011 году увеличило переработку грузов на 24,25% по сравнению с 2010 годом - до 22,639 млн тонн.