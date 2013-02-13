Сотрудники СБУ нашли в гараже 10 кг тротила

По данным правоохранителей, 32-летний мужчина хранил три десятка упаковок прессованного тола в своем гараже. В случае взрыва, ударная волна могла распространиться на несколько километров. Пресс-центр также отмечает, что неподалеку от гаража находится оживленная железнодорожная ветка "Симферополь - Херсон".

Тайник с тротилом был обнаружен на прошлой неделе. Милиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины "незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами". Если вина "черного" археолога будет доказана, ему может грозить от 2 до 5 лет тюрьмы.