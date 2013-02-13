Начальник милиции на одесском рынке получил 7 лет

Как сообщили УНИАН в суде, он приговорен к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Вместе с С. Масловым осуждены также двое его подчиненных — к пяти и двум годам тюремного заключения, соответственно.

С момента их задержания и до вынесения судебного вердикта прошло более двух лет.

Напомним, 4 ноября 2010 года сотрудники СБУ совместно со службой внутренней безопасности Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины задержали начальника отдела милиции на промышленном рынке «7-й километр» при получении взятки в размере 4,4 тыс. долларов.

Указанную сумму он получил от гражданина Турции, одного из предпринимателей, работающих на рынке. Следом были взяты под стражу двое сообщников-подчиненных С. Маслова.

По данным СБУ, для беспрепятственного ведения бизнеса каждый владелец торговой точки (в основном иностранцы), которых на рынке работало более 10 тысяч, ежемесячно платил от 100 до 500 долларов «откупных». Иностранцев, отказывавшихся вносить плату, оперативно выдворяли из страны «за нарушение миграционного законодательства». У задержанных были изъяли вещественные доказательства — пачки с мечеными (надписью «хабар») банкнотами.

Во время обыска служебного кабинета и жилья главного подозреваемого нашли еще около 165 тыс. долларов. По данным спецслужбы, общая сумма поборов ежемесячно достигала миллиона долларов.

Генеральная прокуратура тогда возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки в особо крупных размерах»).