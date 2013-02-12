Военные из Украины, Канады, Польши и Литвы готовят совместные учения

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, целью мероприятия, в котором принимают участие более 40 представителей Вооруженных сил Украины,, а также военных ведомств Канады, Польши и Литовской Республики является определение, согласование и координация вопросов, связанных с проведением нынешних учений.

По словам представителя Департамента военного сотрудничества и боевой подготовки Министерства обороны Канады майора Кристиана Папино, который является соруководителем организационного комитета и самих учений “Кленовая арка-2013”, нынешнее мероприятие существенно будет отличаться от предыдущих по масштабам. Командно-штабная фаза останется в формате работы штабов многонационального батальона и рот, а во время полевой, в отличие от предыдущих лет, когда учения проводились в формате одной многонациональной роты, в этот раз будет выполнять задания многонациональный батальон. В его состав войдут подразделения ВС Украины, Польши и Литовской Республики.

Основными заданиями “Кленовой арки-2013” станут подготовка штаба многонационального батальона и личного состава подразделений к проведению операций по поддержанию мира в условиях города. В частности, военные инструкторы Вооруженных сил Канады будут обучать украинских, польских и литовских военнослужащих действиям в разных ситуациях во время конвоирования и осуществления патрулирования, обнаруживать и обезвреживать самодельные взрывные устройства, а также противодействовать противнику в условиях городских зданий.

Как сообщил заместитель начальника Управления военного сотрудничества и миротворческих операций Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Илья Егоров, проведение учений серии “Кленовая арка” может стать важным этапом в создании литовско-польско-украинской бригады. В случае подписания соответствующих соглашений это миротворческое соединение будет выполнять задания по поддержанию мира в тех уголках нашей планеты, где в этом будет потребность и согласно межправительственным решениям стран-участниц, сказал он.

За время проведения начальной конференции ее участники посетят Международный центр миротворчества и безопасности Академии сухопутных войск, где будут проходить учения. Там они оценят эффективность его объектов и местности, а также предварительно спланируют размещение штабов и подразделений. До завершения конференции участники должны определиться с вопросами финансирования, логистики, медицинского обслуживания, прохождения таможенного контроля, разработать техническое соглашение и решить другие вопросы, отметили в Минобороны.

Работа по планированию и подготовке многонациональных учений “Кленовая арка-2013” продолжится во время основной и заключительной планирующих конференций в апреле и июне, соответственно.