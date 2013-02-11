По делу об убийстве харьковского судьи милиция собрала уже 300 томов
В ходе расследования уголовного дела об убийстве харьковского судьи Владимира Трофимова и трех членов его семьи количество собранных материалов уже достигло 300 томов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге журналистам заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Александр Гончаров.
“Уже собранно по делу 300 томов материалов” - сказал он.
При этом А.Гончаров напомнил, что в следственно-оперативную группу входят более 40 сотрудников правоохранительных органов, допрошено 18 тысяч свидетелей, назначено 550 экспертиз, половина из которых уже проведена.
“Но, к сожалению, на данный момент данное преступление остается не раскрытым, хотя принимаются все меры, чтобы это преступление было раскрыто”, - сказал А.Гончаров.
Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2012 года в Харькове неизвестные убили судью Фрунзенского районного суда Харькова Владимира Трофимова и трех членов его семьи.
По данным милиции, обезглавленные трупы обнаружил в одной из квартир многоэтажки близкий родственник погибших. Были убиты: 58-летний В.Трофимов, его 59-летняя жена, их 30-летний сын и 29-летняя сожительница сына.
Убийцы забрали с места преступления отсеченные головы убитых.
5 февраля в Харькове похоронили судью В.Трофимова и членов его семьи.