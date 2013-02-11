Депутата-регионала во дворе избили металлическими палками

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Береговском райотделе УМВД Украины в Закарпатской области, сегодня, 11 февраля, в городе Берегово около восьми часов утра во дворе по месту жительства потерпевшего двое неизвестных лиц нанесли металлическими прутьями телесные повреждения 54-летнему депутату Береговского городского совета.

О нападении на депутата в милицию сообщила его жена, которая, по предварительным данным, была свидетелем инцидента.

На место происшествия, по данным УМВДУ в Закарпатской области, направлена следственно-оперативная группа.

Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, гематомы головы и предплечья. Угрозы жизни мужчины нет.

Теперь злоумышленников, которые совершили нападение на депутата, разыскивают, уже известны их приметы.

Как сообщают закарпатские СМИ, пострадавший является руководителем Береговской городской организации Партии регионов.