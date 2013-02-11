Милиция расследует ночную драку в пабе: избили депутата-регионала

Как сообщила УНИАН руководитель отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, в житомирском пабе «Шульц» в ночь с 8 на 9 февраля во время конфликта избили депутата Житомирского горсовета от фракции Партии регионов.

«Около часу ночи 9 февраля поступило сообщение в Богунский райотдел милиции УМВД Украины в Житомирской области о драке в пабе «Шульц». На место происшествия выезжали оперативники, которые прекратили драку. В травмпункт обратился один человек - депутат горсовета, который по предварительному заключению медиков, получил легкие повреждения», - сказала А.Ващенко.

Она уточнила, что это происшествие зафиксировано в Едином реестре досудебных расследований по статье 125 УК (нанесение легких телесных повреждений). Сейчас проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Руководство фракции Партии регионов это происшествие не комментирует до выяснения всех подробностей избиения депутата и заключения правоохранителей.

Напомним, 23 февраля 2012 года в Житомире в центе города неизвестные избили депутата Житомирского горсовета - руководителя одного из коммунальных предприятий города.