В то же время, 12% граждан сейчас хотели бы, чтобы страны были дружественными, и только 0,3% хотели бы объединения стран в одну.

75% украинцев хотят иметь закрытые границы со страной-агрессором Россией, в то же время 12% выбрали бы дружеские отношения с оккупантом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 17-23 февраля и 16-22 мая.

"Сразу после широкомасштабного вторжения до 79% выросла доля тех, кто хочет иметь закрытые границы, визы и таможню с Россией. До мая 2024 года показатель остается практически неизменным и фактически лишь немного снизился, но все равно составляет 75%", - говорится в исследовании. Видео дня

В то же время, как отмечают социологи, только 12% граждан сейчас хотели бы, чтобы страны были дружественными, и только 0,3% хотели бы объединения стран в одну.

Кроме того, в опросе говорится, что до 2014 года во всех регионах подавляющее большинство видели страны дружественными с открытыми границами, без виз и таможен.

"Даже перед широкомасштабным вторжением в 2022 году только на Западе чуть больше половины населения выступали за закрытые границы, визы и таможни (а 40% при этом хотели, чтобы страны были дружественными). По состоянию же на сейчас во всех регионах Украины подавляющее большинство населения хочет иметь с Россией закрытые границы, визы и таможни. В частности, среди жителей Востока, 67% так считают, а среди жителей Юга - 69%", - показало исследование.

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (при этом в каждой выборке около 2% - это украинцы, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Другие опросы украинцев

Как сообщал УНИАН, почти половина населения Украины - 40% идентифицирует себя в той или иной степени как европейцы .

В то же время, большинство респондентов (53%) все еще не чувствует себя европейцами или чувствуют себя ими в незначительной степени (скорее нет или нет). Как объясняют социологи, это может свидетельствовать о том, что процесс интеграции в европейское сообщество еще не завершен, и многие украинцы все еще не ассоциируют себя с европейской культурой и ценностями.

Самая высокая европейская самоидентификация присуща жителям Западного региона, а также тем, кто общается в семье на украинском языке.

Вас также могут заинтересовать новости: