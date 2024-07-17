Им стал Патрик Тернер, который займет эту должность в сентябре этого года.

Сегодня Генеральный секретарь Йенс Столтенберг объявил о назначении старшего представителя, который возглавит Представительство НАТО в Украине, Патрика Тернера. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Отмечается, что Тернер займет эту должность в сентябре 2024 года. При этом он будет выступать в качестве координатора взаимодействия НАТО с украинской властью в Киеве, координировать усилия НАТО и предоставлять Альянсу оценки и советы по ситуации в Украине. Столтенберг уверен, что Тернер отлично выполнит эту важную роль, поскольку НАТО продолжает наращивать свою поддержку Украине.

"Для меня настоящая честь быть назначенным Старшим представителем НАТО в Украине. Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить Представительство НАТО и очень тесно сотрудничать с украинскими властями, а также с союзниками и партнерами НАТО, чтобы помочь предоставить Украине поддержку от НАТО", - подчеркнул Тернер. Видео дня

Отмечается, что Тернер ранее занимал должности помощника генерального секретаря НАТО по вопросам операций и помощника генерального секретаря по вопросам оборонной политики и планирования, а также занимал ряд высших государственных должностей в Великобритании.

Сотрудничество Украины с НАТО - последние новости

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден оттягивают вступление Украины в НАТО. Как написало издание DW, Украина ожидала от 75 юбилейного саммита НАТО, который проходил в Вашингтоне 9-11 июля, четких сигналов и решающих шагов к принятию в Альянс, однако Байден Шольц сделали это невозможным.

По данным СМИ, именно Байден и Шольц к удивлению и возмущению союзников из Центральной Европы и Балтии, снова настояли на том, чтобы "не провоцировать Россию", то есть, Путина. Более того, обоим политикам не хватило такта и политической мудрости, чтобы и на юбилейном форуме НАТО не повторить Владимиру Зеленскому требование не применять поставленное Украине оружие за пределами ее собственной территории и приграничных областей России.

Вас также могут заинтересовать новости: