СБУ накрыла сеть порностудий в Донецке

Сотрудники Донецкого областного управления Службы безопасности Украины пресекли деятельность ряда порностудий.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе облуправления СБУ, следственным отделом облуправления установлены 18 участников организованной преступной группировки, которая на протяжении нескольких лет занималась изготовлением, распространением и сбытом изображений порнографического характера. Ежемесячный доход преступного сообщества составлял около 30 тысяч долларов США.

В ходе следствия установлено, что указанная группировка, организатором которой является житель области, в течение трех лет обеспечивала работу ряда порностудий. Для этого злоумышленники переоборудовали квартиры, в которых находились компьютеры и видеокамеры, передающие откровенное видео с участием девушек - жительниц Донецкой и других областей Украины в режиме реального времени через Интернет.

Всего же в преступном бизнесе было задействовано около 30 человек, включая 4 администраторов, программиста и около 25 так называемых "моделей", среди которых две – несовершеннолетние. Женщин искали через объявления в газетах якобы для работы в Интернете. Когда же девушки приходили на собеседования, им объясняли, чем именно они будут заниматься. При этом им гарантировали хорошо оплачивать их труд - 30% от заработанной суммы.

В отношение фигурантов дела возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 255 и ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации с целью распространения предметов порнографии. Ведется следствие.