В Полтаве поймали и усыпили рыжего пса, покусавшего 43 человека

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Управления МЧС Украины в Полтавской области.

По их данным, в собаку выстрелили из пневмопистолета со снотворным. После того, как ее усыпили, животное забрали в клинику на карантин. Теперь с ней будут проводить экспертизу и определять, бешеная она или нет.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в 18.30 служба МЧС в Полтаве получила сообщение из больницы о том, что к ним обратилось большое количество людей, пострадавших от укусов собаки. По состоянию на 6:00 10 февраля покусанных людей было 43 человека, из них 10 детей.

Поиски собаки продолжались все эти дни. К отлову были задействованы работники управления ветеринарной медицины Полтавы, сотрудники областного управления МЧС, милиционеры и коммунальщики.