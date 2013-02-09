Нью-Йорк несколько часов выживает под снежной бурей

Общественный транспорт работал днем по расписанию, в школах шли занятия, деловая жизнь также не была нарушена, передает корреспондент РИА Новости.

Слой снежного покрова на 6 часов вечера по местному времени составил в Нью-Йорке около семи сантиметров при плюсовой температуре воздуха. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что из-за смешения атмосферных фронтов - одной из Арктики, а с другой - с Атлантики, - направление снежного шторма остается мало предсказуемым, буран может зависнуть над мегаполисом, а может уйти на север.

В ночное время ожидаются перебои общественного транспортного сообщения, хотя все мосты и тоннели открыты. Блумберг отменил в субботу все детские мероприятия, призвав горожан до часу дня не покидать без крайней необходимости свои дома. По его распоряжению, служба помощи бездомным патрулирует улицы, предлагая временные убежища.

В эпицентре стихии оказались расположенные к северу от Нью-Йорка штаты Коннектикут, Род-айленд и Массачусетс, власти последнего предписали в пятницу после 4 часов дня прекратить автомобильное движение за исключением служебного транспорта. В Массачусетсе в пятницу были закрыты все школы, на Бостон может обрушиться рекордный снегопад, со слоем снега свыше 60 сантиметров.

Авиакомпании загодя отменили свыше 4,7 тысячи рейсов в пятницу на территории всех штатов, оказавшихся во власти снежной стихии. По данным USA Today, на текущий момент около 1200 домов в штате Коннектикут отрезаны от электричества.