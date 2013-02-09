Луганск готовится к 70-летию освобождения от фашистов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского городского совета.

Так, 7 февраля в центре города, на перекресте улиц Советской и Оборонной, движением транспорта управляла девушка-регулировщик. К машинам подходили юноши в полном военном обмундировании, чтобы раздать водителям наклейки на авто, на которых изображен логотип праздника, Георгиевская лента и слово «Помним!». Так члены историко-поискового объединения «Патриот» приглашают луганчан присоединиться к празднованию памятной даты.

«Сегодня мы раздаем наклейки на машины и приглашаем горожан 14 февраля отпраздновать годовщину освобождения Луганска, - рассказал заместитель Луганского городского головы Александр Ткаченко. – Приятно, что автомобилисты положительно реагируют на такую акцию. Надеемся, что 14 февраля в 10 часов утра многие луганчане и гости города придут на улицу Ленина, чтобы почтить память воинов-освободителей и посмотреть зрелищные мероприятия – реконструкцию парада 43-го года и передачу эстафеты памяти «Победа в каждом из нас!».

По его словам, безопасность движения на центральных улицах контролируют сотрудники Госавтоинспекции.