Официальный курс валют на 8 февраля
04:00, 08 февраля 2013Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 8 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 7 февраля – 799.3000)
100 EUR – 1082.7318 (на 7 февраля – 1080.4138)
10 RUR – 2.6599 (на 7 февраля – 2.6679)
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