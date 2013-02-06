Доллар и евро на межбанке подешевели

В среду, 6 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1410/8,1460, к 12:00 цены понизились 8,1390/8,1425. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,1330/8,1380 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2714/18, к 12:00 цены снизились 0,2711/15. К закрытию цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 29,9790 (-0,0435).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3510/95. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0125/11,0210, к 12:00 цены повысились 11,0165/11,0255. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,9855/10,9965.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 5 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1420/8,1470, к 12:00 сузился спрэд - 8,1435/8,1450. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,1400/8,1440 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9785/10,9870, к 12:00 цены ушли вверх - 11,0165/11,0235. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,0320/11,0410.