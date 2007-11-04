Крымские коммунисты создают Антифашистский фронт

В Крыму по инициативе местных коммунистов создается Антифашистский фронт.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского республиканского комитета Компартии Украины, в ряде регионов полуострова уже прошли учредительные собрания фронта.

Так, состоялось учредительное собрание по созданию Симферопольского Антифашистского комитета. В состав комитета, в частности, вошли Симферопольская городская организация КПУ, Симферопольская городская организация партии «Русский блок», Симферопольская городская организация Всеукраинского объединения граждан «Наследники Богдана Хмельницкого», Симферопольская городская организация Ленинского Коммунистического Союза молодежи Украины, ветеранская организация ветеранов войны, труда и воинской службы Симферопольского военно-политического строительного училища, Симферопольская городская организация Всеукраинского Союза женщин-тружениц «За будущее детей Украины», Симферопольская организация общественно-патриотического движения «Родина», Симферопольская городская организация Союза Советских офицеров, Блок патриотов Крыма и России «Непокоренный бастион» и т.д. Председателем Комитета в Симферополе избран участник Великой Отечественной войны, заместитель председателя Крымского армянского общества, беспартийный Азат ГРИГОРЯН.

Прошло учредительное собрание по созданию Антифашистского комитета Керчи. Председателем Керченского комитета избран заместитель председателя городского комитета общественной организации «Дети войны», беспартийный Федор КОЗЛОВ.

Кроме того, учредительные собрания прошли в Черноморском и Симферопольском районах автономии.

Как сообщал УНИАН, лидер коммунистов Крыма Леонид ГРАЧ в середине октября призвал все «прогрессивные силы Украины» объединиться в единый Антифашистский фронт. «Речь идет не о создании новой партии или движения. В нынешних общественно-политических условиях сколько-нибудь жесткие организационные рамки могут помешать взаимодействию и координации усилий противников нацизма, - заявил Л.ГРАЧ. - Нужна широкая коалиция общественных организаций и политических партий, творческих и профессиональных союзов, инициативных групп, объединений ветеранов, средств массовой информации, готовых к решительной борьбе с нацистской угрозой».