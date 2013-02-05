Депутата, задержанного за взятки, отпустили под залог
Депутат Кременчугского городского совета, которому 1 февраля суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, в понедельник, 4 февраля, был освобожден из-под стражи после внесения залога.
Об этом УНИАН сообщили в судебной администрации Полтавской области.
По их данным, в соответствии с решением суда, сумма залога составила 80 тыс. грн.
Как сообщал УНИАН, 31 января, прокурор Полтавской области сообщил депутату Кременчугского городского совета о подозрении в совершении им преступления по ч. 3 ст. 368 (получение взятки по предварительному сговору группой лиц, совершенное повторно, соединенное с вымогательством) УК Украины.
В настоящее время задокументировано более 10 фактов получения депутатом и его двумя сообщниками взяток на общую сумму около 70 тыс. грн за выдачу разрешений на приватизацию жилых помещений в общежитиях.
1 февраля Октябрьский районный суд Полтавы принял решение об аресте депутата городского совета.