Российская военная авиация до 2020 года получит 17 самолетов Ан-70

Об этом сообщил журналистам во вторник командующий ВТА генерал-майор Владимир Бенедиктов.

"17 самолетов Ан-70 будут получены до 2020 года; поступление первых самолетов начнется с 2016 года", — сказал он.

Как пишет РИА Новости, Киев и Москва реализуют совместный проект по серийному производству военно-транспортного самолета Ан-70. Завершение работ по проекту ожидается в мае 2013 года. На прошлой неделе стало известно, что украинское государственное авиастроительное предприятие "Антонов" уже передало самолет представителям министерств обороны двух стран для дальнейших совместных испытаний. Стоимость одного Ан-70 оценивается в 67 миллионов долларов, машина должна заменить устаревший Ан-12.

Бенедиктов добавил, что в настоящий момент объем поставки (17 самолетов) согласован.

Ранее экс-командующий ВТА генерал-лейтенант Виктор Качалкин заявлял, что ВТА до 2020 года получит 60 самолетов Ан-70.