Во Львове снова подожгли офис Партии регионов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации Партии регионов, поджог офиса ПР во Львове совершен не первый раз.

“На протяжении 2012 года общественные приемные и офисы Партии регионов во Львовской области неоднократно поджигали и повреждали. В частности, поджогу подверглись офис ПР в городе Стрый и офисы Львовской городской организации Партии регионов. Однако ни один из случаев уничтожения и повреждения имущества Партии регионов правоохранительные органы должным образом не расследовали, не установили и не наказали в соответствии с законодательством виновных в поджогах лиц”, - отмечено в сообщении пресс-службы.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины во Львовской области «около 24.00 из офиса, расположенного во Львове на улице Липовая Аллея, поступил сигнал «Тревога». Уже через несколько минут на место происшествия прибыл наряд Государственной службы охраны. На месте происшествия было установлено, что неизвестные злоумышленники разбили окно и забросили в офисное помещение зажигательную смесь. Чтобы предотвратить уничтожение имущества, правоохранители собственными силами загасили пожар, не дав ему приобрести глобальные масштабы. В то же время, работники ГСО вызвали в офис работников МЧС и следственно-оперативную группу милиции”.

Обстоятельства происшествия выясняются.