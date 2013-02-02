Эксперт говорит, что налог на роскошь - простое заигрывание богатых с бедными

Такое мнение в статье для ZN.UA высказал экс-директор генерального экономического департамента Национального банка Украины (НБУ) Игорь Шумило, комментируя заявления правительства о том, что требуемое МВФ повышение тарифов на газ выгодно бедным и будет происходить исключительно за счет богатых.

"Продолжается заигрывание с малообеспеченным населением по тарифам на газ, электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги, социальным льготам. Поскольку есть четкое понимание, что дальнейшее обворовывание бедных (а это практически большинство населения) при безумном обогащении маленькой кучки "своих" может быстро привести к социальному взрыву. Вместе с тем государственная машина абсолютно не готова к кардинальному изменению социальной политики по перераспределению десятков миллиардов гривен, исчезающих в пропасти "Нафтогаза", якобы в пользу незащищенных слоев населения", - отметил И.Шумило.

Он считает, что власть не готова принести в жертву свои бизнес-интересы. «Только интересы простых людей, чужих или не настолько "своих" бизнес-групп», - добавил И.Шумило.

"Понятно, что власть готова и на некоторые изменения. Особенно если они не затрагивают ближайшего круга, бьют по чужим (в том числе и по олигархам), являются хорошей дубиной для более-менее своих (то же трансфертное ценообразование)", - добавил эксперт.

Он предположил, что правительство ожидают сложные переговоры с МВФ и еще более сложное согласование во властной команде.

Как сообщал УНИАН, 23 января премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что тарифы на газ в Украине могут быть повышены лишь для богатых слоев населения.