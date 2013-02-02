Взяточников ловят по всей стране (криминальный обзор)

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Луганской области, чиновница вымогала у гражданина 5 тыс. 500 грн взятки за внеочередное предоставление специальной техники для уборки снега и благоустройства территории.

Заместитель директора была задержана в рабочем кабинете в момент получения денег – 5 тыс. 500 грн. Денежные средства, полученные в качестве взятки, изъяты сотрудниками милиции.

Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

В настоящее время решается вопрос о предъявлении госслужащей подозрения в совершении преступления. Ведется досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.

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Хмельницкий горрайонный суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному по материалам Управления СБ Украины в Хмельницкой области по факту получения взятки сотрудником таможни.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что заместитель руководителя одного из оперативных отделов Хмельницкой таможни требовал 2 тысячи долларов США от местного жителя, в отношении которого было составлено 15 протоколов о нарушении таможенных правил. Таможенник обещал объединить эти протоколы в единое производство и, таким образом, уменьшить сумму штрафных санкций, а также не проверять достоверность документов, которые предприниматель предоставил таможне, чтобы переместить через таможенную границу еще 8 транспортных средств.

25 мая 2012 года правоохранители задержали злоумышленника «на горячем» в служебном кабинете сразу после получения всей суммы взятки.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

На основании ст. 54 Уголовного кодекса Украины он также лишен специального звания «Советник таможенной службы 1-го ранга».

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Сотрудники государственной службы борьбы с экономическими преступлениями УМВД Украины в Черновицкой области во время получения взятки в 12,5 тысячи гривень задержали начальника Управления по делам защиты прав потребителей в Черновицкой области.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, стражи порядка выяснили, что 42-летний начальник инспекции требовал у частного предпринимателя взятку в размере 12 тыс. 500 грн за решение вопроса относительно реализации не сертифицированных товаров и дальнейшего «крышевания» деятельности предприятия.

Взятку в сумме 2500 грн чиновник получил через подчиненного работника еще 21 января за решение вопроса относительно приостановки проверки. 30 января, рядом со служебным помещением, во время передачи окончательной суммы взятки в размере 10 тыс. грн оперативники задержали начальника инспекции с поличным.

Следователи квалифицируют действия подозреваемого по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Задержанный находится в изоляторе временного содержания при УМВД. Проводится досудебное следствие.

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В Луганской области за вымогательство и получение взятки задержан главный врач – начальник отдела организации профилактики травматизма одного из коммунальных предприятий области.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области,

должностное лицо требовало у частного предпринимателя 6 тыс. грн взятки за передачу в аренду помещения административного здания, находящегося на балансе данного коммунального предприятия, для размещения в нем объекта розничной торговой сети.

Главный врач был задержан 31 января следователем Следственного управления ГУМВД Украины в Луганской области и сотрудниками УГСБЭП в момент получения денег – 6 тыс. гривен. Денежные средства, полученные в качестве взятки, изъяты сотрудниками милиции.

Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.