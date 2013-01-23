Чистая прибыль Google за год превысила $10 миллиардов

В пересчете на одну акцию прибыль составила 32,3 доллара против 30,2 доллара в 2011 году. Годовая выручка Google выросла на 32% - до 50,17 миллиарда долларов, из них 4,17 миллиарда пришлось на подразделение Motorola Mobility. Показатели компании оказались не совпали с прогнозами аналитиков Forbes, ожидавших прибыли около 33,21 доллара на акцию при 41,56 миллиарда долларов выручки.



Как сообщает РИА Новости, рекламная выручка Google увеличилась за год на 20% - до 43,69 миллиарда долларов. В четвертом квартале выручка Google от рекламы составила 12 миллиардов долларов, или 83% квартальных доходов. При этом средняя стоимость рекламного клика уменьшилась на 6% относительно показателя 2011 года. Этот показатель снижается у компании пятый квартал подряд.

В четвертом квартале 2012 года Google нарастила чистую прибыль на 7% до 2,89 миллиарда долларов или 8,62 доллара в пересчете на акцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Квартальная выручка выросла на 36% до 14,42 миллиарда долларов. Аналитики Forbes прогнозировали, что Google получит за отчетный период около 8,63 доллара прибыли на акцию при выручке в 12,39 миллиарда долларов.