Госстат: В Украине автопроизводство сократилось почти на 30%

Производство легковых автомобилей в 2012 году в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования сократилось на 28,5% - до 69,7 тыс. единиц, сообщила Государственная служба статистики.

При этом в декабре выпуск «легковушек» упал до 3,1 тыс. единиц, что 40,2% меньше, чем в ноябре 2012 года и на 60,5% уступает объемам производства в декабре 2011 года.

Госстат также сообщает, что производство грузовых автомобилей в стране в прошлом году сократилось по сравнению с 2011 годом на 7,1% - до 2 936 единиц, а выпуск автобусов сократился на 14,4% - до 3 206 единиц.

В декабре 2012 года выпуск грузовых автомобилей составил 268 единиц, превысив тем самым результаты ноября 2012 года на 43,3%, а декабря 2011 – на 14%. Что касается автобусов, то в декабре прошлого года их было выпущено 149 единиц, что на 42% меньше результатов ноября 2012 года и на 57,5% отстает от объемов производства в декабре 2011 года.

Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» («Запорожский автомобилестроительный завод»), корпорация «Богдан», компания «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» («Черниговский автозавод» и «Бориспольский автозавод»).